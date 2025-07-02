California’da havai fişek deposunda patlama

ABD'nin California eyaletinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda patlama meydana geldi.

California’da havai fişek deposunda patlama

’nin California eyaletindeki Yolo County’de havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmasının ardından meydana geldi.

Yolo County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, Sacramento’nun güneydoğusunda yer alan Esparto bölgesi yakınlarındaki depoda başlayan yangının devam ettiği kaydedildi.

Yangının 80 dönüm büyüklüğünde bir alanı kapladığı bildirildi.

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