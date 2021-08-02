California'da helikopter düştü: 4 ölü

ABD'nin California eyaletine bağlı Colusa bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.



ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, California'nın Sacramento kentinin kuzeyinde yer alan Colusa'da yerel saatle 13.15'te Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü belirtildi.



Açıklamada, düşen helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Colusa Şerif Departmanı'ndan yerel KXTV kanalına yapılan açıklamada da 4 kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Departman, kazada ölenlerin kimliklerini paylaşmadı.



FAA ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazayı soruşturacağı öğrenildi.



KOBE BRYANT DA HELİKOPTER KAZASINDA ÖLMÜŞTÜ

Eski yıldız basketbolcu NBA efsanesi Kobe Bryant (41), Kaliforniya'daki bir helikopter kazası sonucunda ölmüştü.



Kazada 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna dahil 9 kişi hayatını kaybetmişti.

