California’daki büyük mağazalarda cinsiyetsiz oyuncak bölümü zorunlu tutuldu

ABD’nin California eyaletinde, 500’den fazla çalışanı olan perakendecilerde oyuncaklar ve çocuk bakımıyla ilgili ürünler için cinsiyetten bağıumsız ayrı bir bölüm bulunması zorunlu tutuldu.

Mağazalardaki giyim bölümü bu yeni kanundan etkilenmezken oyuncaklar ve uyumak, rahatlamak, beslenmek, diş çıkarmak gibi çocuk bakım ürünleri kanun kapsamında yer aldı.

UYMAYANLARA PARA CEZASI



Şirketler bu yeni kanunu ilk kez ihlal etmeleri halinde 250 dolar (yaklaşık 2 bin 250 TL) para cezasına, tekrarladıklarında da 500 dolar (yaklaşık 4 bin 500 TL) para cezasına çarptırılacakları bildirildi. Vali Newsom tarafından geçen ay imzalanan ve California eyalet mahkemesinde onaylanan yeni yasa 2024’te yürürlüğe gireceği bildirildi.



Yeni kanun metninde, çocuk ürünlerindeki toplumsal cinsiyet önyargısıyla mücadele etmeye ve tüketicilerin benzer ürünlerdeki haksız fiyat farklılıklarına dikkat etmelerine yardımcı olacağı belirtildi.



Kanunu hazırlayan ekipte yer alan Demokrat meclis üyesi Evan Low, kanunu hazırlarken çalışma arkadaşlarından birinin 8 yaşındaki kızının, annesine neden bazı oyuncakları bulmak için erkek oyuncakları bölümüne gitmek zorunda olduğunu sormasından ilham aldıklarını açıkladı.



Low, toplumsal cinsiyete göre kategorilere ayrılan oyuncakların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilişkili olanlarının erkekler bölümüne; bebek bakımı, moda ve evde yaşamla ilgili olanlarının da kız çocuklarının bölümüne koyulduğunu söyledi.



Oyuncaklarla ilgili atılan bu adım ABD’de toplumsal cinsiyet konusunda bir ilk değil. Toplumsal cinsiyet kalıplarıyla mücadele için 2015’te Target adlı mağaza toplumsal cinsiyet bazlı işaretler kullanmaya son vermişti.

ERKEKLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN DERNEK KURDU