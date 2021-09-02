Çalışma: Hava kirliliği ömrü 9 yıl kısaltabilir

Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırma grubu Chicago Üniversitesi'ndeki (EPIC) Enerji Politikası Enstitüsü Hindistan’daki hava kirliliği ile ilgili yeni bir araştırma yayımladı.



Yayımlanan raporda, Hindistan da yaşayan 1,3 milyar kişinin tamamının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen yönergeleri aşan yıllık ortalama kirlilik seviyeleriyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.



‘DSÖ YÖNERGESİNE UYULURSA YAŞAMLARINA 10 YIL EKLENİR’



Çalışmada, "Hindistan'ın başkenti Delhi de oldukça kirli" ifadeleri yer alırken, "Delhi sakinleri, kirlilik DSÖ yönergesini karşılayacak şekilde azaltılırsa yaşamlarına 10 yıla kadar, Hindistan'ın ulusal standardını karşılarsa 7 yıla kadar eklendiğini görebilirler" denildi.



Araştırmada, hava kirliliğinin ülkede nüfusun yüzde 40’ının yani 520 milyon kişinin yaşam beklentisini azalttığı aktarıldı.



EGZOS, ENDÜSTRİYEL ATIK VE MAHSUL YAKMA



Yüksek miktarda egzos ve endüstriyel atık nedeniyle kirlilikle mücadele edilen ülkede, mahsul yakmanın neden olduğu kirlilik de büyük sorunlara yol açıyor.



Rapora göre, kalıcı kirliliğin arkasında kitlesel sanayileşme ve hızla artan enerji talebi ve fosil yakıt kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler var.

DÜNYADAKİ HAVASI EN KİRLİ 30 ŞEHİRDEN 21’İ HİNDİSTAN’DA



IQAir AirVisual'ın yıllık küresel sıralamasına göre 2019'da dünyanın en kötü hava kirliliğine sahip 30 şehrinden 21'inin Hindistan'da olduğu belirtilmişti.



Ülkedeki havası en kirli şehir olan Ghaziabad, 2019 yılında ABD Çevre Koruma Ajansı'nın sağlıklı olarak kabul ettiği partikül kirliliği seviyesinin dokuz katını kaydetmişti.