Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü

DÜNYAYA DAMGA VURAN OYUN

Stüdyoları dünyanın en çok satan video oyunlarından bazılarını yarattı ve Zampella, birinci şahıs askeri nişancı tarzı oyunlarda bir yenilikçi olarak kabul edildi.

Bu yıl, “Battlefield 6” video oyunu serisi için yeni bir satış rekoru kırdığında Zampella, oyun sektöründe uzun ve başarılı kariyerine rağmen, “böyle anları asla hafife almıyoruz” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Bu kitlesel savaş oyunu, çeşitli versiyonlarıyla son yirmi yılda 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Ancak bu rakam bir ilk değil. "Call of Duty” aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip.

ZAMPELLA VE OYUN DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI

Zampella, “Call of Duty” serisinin ortak yaratıcısı ve ‘Titanfall’, “Apex Legends” ve “Star Wars Jedi” oyunlarının arkasındaki stüdyo Respawn Entertainment'ın kurucusu olarak tanınıyordu.

1990'larda shooter oyunları tasarımcısı olarak kariyerine başlayan Zampella, 2002'de Infinity Ward'ı kurdu ve 2003'te “Call of Duty”nin piyasaya sürülmesine yardımcı oldu.

Tartışmalı koşullar altında Activision'dan ayrılan Zampella, 2010'da Respawn'ı kurdu ve Electronic Arts 2017'de bu şirketi satın aldı.

EA'da, sonunda “Battlefield” serisini yeniden canlandırmakla görevlendirildi ve modern birinci şahıs nişancı oyunlarının en etkili isimlerinden biri olarak ününü pekiştirdi.

OYUN STÜDYOSUNDAN AÇIKLAMA

Electronic Arts yaptığı açıklamada, “Bu, hayal edilemez bir kayıp ve kalbimiz Vince'in ailesi, sevdikleri ve onun çalışmalarından etkilenen herkesle birlikte.” dedi.

Şirket, “Vince'in video oyun endüstrisi üzerindeki etkisi derin ve geniş kapsamlıydı” diyerek, “onun çalışmaları modern interaktif eğlencenin şekillenmesine yardımcı oldu” diye ekledi.