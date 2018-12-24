Polis, Trondheim kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi.

NRK yayın kuruluşu, küçük suçlardan sabıkası olan hırsızın, aracın kapılarını açmayı başaramayınca polisten yardım istediğini duyurdu.

Polis aracın içinde sıkışıp kalmaktan kurtardığı genci gözaltına aldı.