Polis, Trondheim kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi.
NRK yayın kuruluşu, küçük suçlardan sabıkası olan hırsızın, aracın kapılarını açmayı başaramayınca polisten yardım istediğini duyurdu.
Polis aracın içinde sıkışıp kalmaktan kurtardığı genci gözaltına aldı.
Çalmaya çalıştığı araçta kilitli kalınca polisi aradı
Anadolu AjansıDünya
Norveç'te çalmaya çalıştığı arabanın içinde kilitli kalan hırsız, yardım için polisi aramak zorunda kaldı.
Polis, Trondheim kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi.