Cambridge Universitesi Yayınları Yönetim Kurulu Üyesi Francesca Woodward, AFP'ye yaptığı açıklamada, yapay zekanın hızla yayıldığı, hatta insanlığı bile yok edebileceğine dair ciddi uyarıların yapıldığı bir dönemde, “insan” kelimesinin zamanın ruhunu yansıttığını söyledi.



"İNSANLAR, İNSAN OLMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU KENDİLERİNE HATIRLATMAYA ÇALIŞIYOR"



Özellikle işlerinin yapay zeka tarafından ellerinden alınabileceği yönündeki endişeler nedeniyle insanların son 12 aydır "insan olmanın ne demek olduğunu gerçekten düşündüklerini" söyleyen Woodward, "Bence insanlar kendilerine insan olmanın ne demek olduklarını hatırlatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKA VE ÇEVRİMİÇİ DÜNYAYA İLİŞKİN RAKİP KELİMELERİ GERİDE BIRAKTI



"İnsan" kelimesinin, yapay zeka ve çevrimiçi dünyaya ilişkin diğer rakip kelimeleri geride bırakarak birinci seçildiğini belirten Woodward, bunun da teknolojinin hayatımızı nasıl değiştirdiğine yönelik yoğun küresel ilgiyi yansıttığını söyledi.

Woodward, Cambridge Sözlüğü için çalışan sözlük bilimcilerin, "human" kelimesinin "human-made" (insan yapımı) veya "human-author" (insan yazar) gibi bileşik kelimelerde kullanımının arttığını gözlemlediklerini kaydederken, Cambridge Üniversitesi 'nde bilim felsefecisi Tom McClelland da, "insan" kelimesi için, "Gerçekten ilginç bir seçim çünkü şu anda insanlık anlayışımız değişiyor" ifadelerini kullandı.



"YAPAY ZEKA, İNSAN OLMAYA DAİR KONUŞMA BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRDİ"



Cambridge Sözlüğü sözlük bilimcisi Colin McIntosh ise yapay zekanın insan olmaya dair konuşma biçimini değiştirdiğini belirterek, insan olma fikrine yönelik bu yenilenen ilginin zamanın ruhunu yakaladığını ve 'human' kelimesini Cambridge Sözlüğü'nde yılın kelimesi haline getirdiğini söyledi.

McIntosh, “Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı. Human kelimesinin tanımı geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemlerde makinelerden ayırıyor" dedi.

ÖNE ÇIKAN DİĞER ADAY KELİMELER

Yılın kelimesi adayları arasında, insan kontrolü olmadan karmaşık bir şekilde çalışabilen bir yapay zeka sistemi anlamına gelen "agent" (ajan) kelimesi de vardı.

"Sizin için iyi olan ve muhtemelen hayatınızı fiziksel, ahlaki ya da duygusal olarak iyileştirecek olan" diye tanımlanan "wholesome" kelimesi de öne çıkan diğer bir aday sözcük oldu.