Cami önlerine domuz başları bırakılmıştı: Fransa Rusya'dan şüpheleniyor

Fransa'daki domuz başları pazartesi gecesi Paris ve banliyölerindeki camilerin önüne bırakıldı. Soruşturma kapsamında, iki şüphelinin Sırbistan plakalı bir araç kullandığı, Hırvatistan kayıtlı bir telefon üzerinden iletişim kurduğu ve ertesi gün Belçika’ya geçtiği tespit edildi. Bir Normandiyalı çiftçi de iki kişinin kendisinden yaklaşık 10 domuz başı satın aldığını doğruladı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerden biri, domuz başını cami önüne bırakıp fotoğraf çektikten sonra olay yerinden ayrılıyor. Polis, bu yöntemin daha önce de antisemitist saldırılarda görüldüğünü, yapılan işin “kanıt” olarak sunulup sosyal medya kampanyalarında kullanıldığını belirtti.



Fransa’da son yıllarda yaşanan benzer olaylarda Bulgar, Moldovalı ve diğer Doğu Avrupalı şüpheliler yakalanmış, Fransız istihbaratı ise bunların Rusya’nın dolaylı yöntemlerle Fransa’daki toplumsal tansiyonu yükseltme stratejisinin parçası olduğunu rapor etmişti.



Fransız siber güvenlik kurumu Viginum, ayrıca Rusya bağlantılı sahte sosyal medya hesaplarının bu provokasyonları yaymak için kullanıldığını tespit etti.