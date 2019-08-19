Keşmir'in Hindistan'a bağlı Cammu Keşmir bölgesinde Yeni Delhi'nin özel statüsünü kaldırma kararıyla tırmanan gerginlik sürüyor.

Hükümetin bölgede hayati normale döndürme çabalarının bir parçası olarak okullar iki hafta aradan sonra yeniden açıldı. Ancak çatışmaların isyana dönüşmesinden endişelenen aileler çocuklarını okula göndermedi.



Çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da 190 okulda ders başı yapıldı. Ancak hemen hemen hiçbir okulda öğrenci yok. Aileler, cep telefonu hatları yeniden açılana kadar çocuklarını okula göndermeyi düşünmüyor.



Cammu Keşmir'deki son gerginlik, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 5 Ağustos'ta bölgenin özerk statüsünü kaldırmasıyla başladı. Hükümetin aldığı kararla, bölge Hindistan'a dahil edildi.



Bütün Hindistan vatandaşlarının, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgede mülk edinmesinin ve iş sahibi olmasının yolu açıldı.



Karar, zaten hassas olan bölgede çatışmaları beraberinde getirdi. Srinagar'da hafta sonunda polisle protestocular arasında çıkan çatışmada onlarca kişi yaralandı.



Yeni Delhi'nin kararı, Hindistan-Pakistan sınırında da tansiyonu artırdı. Sınırda iki ülke askerleri arasındaki çatımada iki sivil yaşamını yitirdi.

