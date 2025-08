Çamur seli evleri yuttu: 4 ölü, onlarca kayıp

Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttrakand eyaletinde meydana gelen selde evler metrelerce çamurun altında kaldı.



Bölgedeki aşırı yağış toprak kaymalarına yol açtı. Yerleşim yerlerini kaplayan çamur seli sebebiyle can kayıpları oldu..



Çok sayıda kişinin kurtarıldığı, kaybolanların bulunması için arama çalışması başlatıldığı açıklandı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.



Himalaya dağlarının bulunduğu bölgedeki 10 binden fazla buzulun küresel ısınma sebebiyle eridiği ifade ediliyor.



Sel ve su baskınlarının sık sık yaşandığı Uttrakand bölgesinde 2021'deki sellerde en az 200 kişi ölmüştü.



ON BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Hindistan'ın komşusu Çin de sellerle boğuşuyor.



Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde sel ve su baskınları yaşandı.



On binlerce kişi için tahliye emri verildi.



Ekipler evlerinde mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Çinli yetkililerse Bölgedeki en az dört nehrin taşma tehlikesi bulunduğu ve yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.