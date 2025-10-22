Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bakü'de ziyarete açıldı

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatta bulunmayan devlet büyüklerinin saygı duruşu ile anıldığı törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi. Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Hüseynov, Çanakkale Savaşları elde edilen zaferin tüm Türk dünyası için zafer sembolü olduğunu belirtti. Hüseynov, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"nin Azerbaycan'a gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Seyhan da "Çanakkale'de Türk dünyasının dört bir yanından gelen kahramanlar omuz omuza savaşmış, aynı idealler uğrunda can vermiştir. Bu sergi ile amacımız yalnızca tarihi anlatmak değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği bir kez daha hatırlatmaktır" ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Bakü'deki Müze Merkezi önünde ziyarete açılan müzeyi gezenler, savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceledi, videoları izledi.



