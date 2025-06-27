Canan Dağdeviren taburcu oldu

Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan dünyaca ünlü Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren taburcu olduğunu duyurdu.

Dağdeviren taburcu olduğu anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü bilim insanı o paylaşıma da "6 aydır hazırlık yaptığımız önemli sunumumu yaptım, sevdiklerimi kucakladım. Şimdi bedenimi ve ruhumu nadasa alma vakti, çok şükür iyiyim, daha da iyi olacağım" notunu düştü.

9 Haziran'da geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile. Hâlâ hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullanmıştı.

