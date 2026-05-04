Canavar kamyon kontrolden çıktı. 3 ölü, 40 yaralı

Kolombiya ’nın Popayan kentinde düzenlenen "Monster Truck (Canavar Kamyon ) 2026" etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp izleyicilerin bulunduğu alana girdi.

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 40 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybedip güvenlik bariyerini aştığını belirterek "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Polis Müdürü Julian Castaneda ise kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil." dedi.