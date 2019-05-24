Çankırı'da etkili olan dolu araç, çatı ve tarım arazilerine zarar verdi.
Kızılırmak ilçesi çevresindeki bazı köylerde saat 16.00'da başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Bazı sürücüler araçlarını battaniye sararak elma büyüklüğündeki doludan korumaya çalıştı, 15 dakika süren dolu nedeniyle tarım arazilerinde, araç ve çatılarda hasar meydana geldi.
Karadibek köyü sakinlerinden Emre Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolunun hasara yol açtığını belirterek, "Araba camları, çatılardaki kiremitler de kırıldı. Dolu yağışı Dedeköy, Bozkır köyü civarından başladı. Daha sonra Karadibek, Ayanpınar, Boyacıoğlu, Kapaklı köylerine yağdı. Buğday, arpa ekili tarlalarımız tamamen yerle bir oldu." diye konuştu.
Çankırı'da elma büyüklüğünde dolu yağdı
Anadolu AjansıDünya
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazisi ve araçlara zarar verdi.
Çankırı'da etkili olan dolu araç, çatı ve tarım arazilerine zarar verdi.