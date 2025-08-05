Canlı yayında beyin kanaması geçirdi: Sırp bakanın durumu ciddi
Sırp Bakan Glisic, başkent Belgrad'daki canlı yayın programı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldı.
Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi" dedi.
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