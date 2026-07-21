Canlı yayında gergin anlar. Köpeğine bağırdı, sosyal medyada tepki çekti
21.07.2026 11:06
Avustralya'da eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, ABC kanalında katıldığı canlı yayında köpeğine bağırarak eleştirilerin odağına yerleşti.
Avustralya'da eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un canlı yayında köpeğine sert şekilde bağırması tartışma yarattı. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Joyce, davranışını savundu.
Avustralya'nın eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, canlı televizyon yayınında köpeğine bağırması nedeniyle ülke gündemine oturdu.
Ulusal yayın kuruluşu ABC'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Joyce, köpeğinin havlaması üzerine konuşmasını keserek yüksek sesle "Otur yerine!" diye bağırdı.
Daha sonra kendisiyle röportaj yapan gazeteciden özür dileyen Joyce, "Kusura bakmayın, köpek yüzünden" ifadelerini kullandı.
RÖPORTAJ BİR ANDA GERGİNLEŞTİ
Köpeğin yayını ikinci kez bölmesi üzerine Joyce, "Bu köpek için gerçekten özür dilerim, bir anda havlamaya başladı." dedi.
Programın sunucusu Sarah Ferguson ise "Köpeği boş verin, soruya cevap verin." karşılığını verdi. Bunun üzerine Joyce, "Kaba davranma. Yoksa bu röportaj burada biter, Sarah." diyerek tepki gösterdi.
Röportajda Joyce'a, One Nation Partisi lideri Pauline Hanson'ın İngiliz aşırı sağcı isim Tommy Robinson ile yaptığı görüşme soruluyordu.
Joyce, köpeğinin havlaması üzerine ABC yayınındaki konuşmasını keserek yüksek sesle "Otur yerine!" diye bağırdı.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ
Joyce'un köpeğine yönelik sert tavrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Victoria eyaleti milletvekili ve Hayvan Adalet Partisi üyesi Georgie Purcell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köpeğinizle böyle konuşmanın normal olduğunu düşünüyorsanız, oturun yerinize." ifadeleriyle Joyce'u eleştirdi.
“KIRSAL KESİM GÜLÜYOR, ŞEHİRLİLER TEPKİ GÖSTERİYOR”
Eleştirilere ilişkin değerlendirmede bulunan Joyce, tepkilerin kent ve kırsal kesim arasındaki kültürel farkı yansıttığını savundu.
Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Joyce, "Kırsalda yaşayan insanlar buna gülüyor. Şehir merkezlerinde yaşayanlar ise bunu savaş suçu gibi görüyor." dedi.