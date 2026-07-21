Canlı yayında gergin anlar. Köpeğine bağırdı, sosyal medyada tepki çekti

Avustralya 'nın eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, canlı televizyon yayınında köpeğine bağırması nedeniyle ülke gündemine oturdu.

Ulusal yayın kuruluşu ABC'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Joyce, köpeğinin havlaması üzerine konuşmasını keserek yüksek sesle "Otur yerine!" diye bağırdı.

Daha sonra kendisiyle röportaj yapan gazeteciden özür dileyen Joyce, "Kusura bakmayın, köpek yüzünden" ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJ BİR ANDA GERGİNLEŞTİ

Köpeğin yayını ikinci kez bölmesi üzerine Joyce, "Bu köpek için gerçekten özür dilerim, bir anda havlamaya başladı." dedi.

Programın sunucusu Sarah Ferguson ise "Köpeği boş verin, soruya cevap verin." karşılığını verdi. Bunun üzerine Joyce, "Kaba davranma. Yoksa bu röportaj burada biter, Sarah." diyerek tepki gösterdi.

Röportajda Joyce'a, One Nation Partisi lideri Pauline Hanson'ın İngiliz aşırı sağcı isim Tommy Robinson ile yaptığı görüşme soruluyordu.