Cannes’da Altın Palmiye “Fjord”un oldu

Mungiu böylece Cannes ’da ikinci kez büyük ödül kazanmış oldu. Yönetmen daha önce 2007 yapımı “4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün” filmiyle Altın Palmiye’ye uzanmıştı.

Romanya Yeni Dalgası’nın en önemli isimlerinden biri olarak görülen Mungiu, filmlerinde toplumsal gerilimler, ahlaki çatışmalar ve Doğu Avrupa toplumlarındaki dönüşümleri işlemesiyle tanınıyor.

Mungiu ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu; hoşgörü, kapsayıcılık ve empati üzerine bir mesaj. Bunlar hepimizin değer verdiği harika kavramlar ancak bunları daha sık hayata geçirmemiz gerekiyor.” dedi.

Norveç’in uzak bir fiyort kasabasında geçen “Fjord”, dindar bir Romanyalı-Norveçli ailenin çocuk yetiştirme anlayışı nedeniyle yerel toplum ve çocuk koruma sistemiyle karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Filmde kültürel çatışmalar, göçmenlik, dini muhafazakarlık ve ilerici değerler arasındaki gerilimler öne çıkıyor.

Başrollerde “Sentimental Value” ile dikkat çeken Norveçli oyuncu Renate Reinsve ile “The Apprentice” filminde Donald Trump’ı canlandıran Sebastian Stan yer alıyor.

Yaklaşık iki buçuk saat uzunluğundaki film, Cannes’daki gösteriminde uzun süre ayakta alkışlandı. Eleştirmenler, “Fjord”u Mungiu’nun “R.M.N.” ve “4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün” gibi yapımlarındaki toplumsal kutuplaşma temasının devamı olarak değerlendiriyor.

Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’in Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında yaşananları konu alan savaş draması “Minotaur” ise festivalin ikinci büyük ödülü olan ‘’Grand Prix''i kazandı. Film, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında olayların içine sürüklenen vicdansız bir iş insanını anlatıyor. Fransa’da sürgünde yaşayan Zvyagintsev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderme yaparak, “Katliama son verin, bütün dünya bunu bekliyor.” dedi.

Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin huzurevinde geçen draması “All of a Sudden”daki performanslarıyla Belçikalı oyuncu Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamoto en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştı.

Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen drama “Coward”ın oyuncuları Emmanuel Macchia ve Valentin Campagne de yönetmen Lukas Dhont imzalı filmdeki performanslarıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü birlikte kazandı.

Ruandalı yönetmen Marie-Clementine Dusabejambo ise soykırım draması “Ben'Imana” ile en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünü kazandı. Dusabejambo ödülünü “ülkesindeki kadınlara” adadı.