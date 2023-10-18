Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu

Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu

Varşova'da ilginç bir olayı yaşandı. 

'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.

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