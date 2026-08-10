Cape Town'da üç ayrı silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan (SAPS) yapılan açıklamada, Cape Town kentindeki Khayelitsha, Langa ve Gugulethu bölgelerinde düzenlenen saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Buna göre Khayelitsha’nın Lingelethu West bölgesindeki saldırıda 25, 31 ve 35 yaşlarındaki 3 erkek vurularak öldürüldü.

Langa’nın KwaLanga bölgesindeki Winnie Mandela Caddesi’nde düzenlenen saldırıda ise 4 erkek ile bir kadın hayatını kaybetti.

Gugulethu’daki Barcelona düzensiz yerleşim bölgesindeki üçüncü saldırıda ise 2 erkek ve bir kadın öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, saldırıların gerçekleştiği bölgelere ve riskli görülen diğer noktalara ilave ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Western Cape Eyalet Emniyet Müdürü Korgeneral Sizakhele Dyantyi, saldırıların nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, soruşturmaya yardımcı olabilecek kişilere bilgi paylaşmaları çağrısında bulundu. Faillerin yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 100 bin Güney Afrika randı (yaklaşık 6 bin dolar) ödül verileceğini ifade eden Dyantyi, çete şiddeti ve yasa dışı silahların eyalette ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını vurguladı. Saldırılarla ilgili henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı bildirildi.