Caretta caretta tomografiye alındı, görüntülerden “sürpriz” çıktı

Loggerhead Deniz Yaşamı Merkezi’nden veteriner Heather Barron, The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, “Şanslıyız ki at boyutlarındaki makine, bu hanımefendinin sığabileceği kadar büyüktü” dedi.



Uzmanların karşılaştığı “hoş sürprizin” ise Pennywise’ın yumurtala taşıdığıydı. Barron, “Onu mümkün olan en kısa süre içinde doğaya geri salmayı umuyoruz ki böylece yumurtlayabilsin” diye konuştu.



Pennywise, pazartesi günü, okyanusta sürüklenirken bulunduktan sonra merkeze getirilmişti. Kaplumbağa, merkeze getirildiğinde kabuğundan darbe aldığı görülmüştü.

Juno Beach’teki uzmanlar, yarası iyileşmeye başlayan kaplumbağanın yaklaşık bir ay önce kaza geçirdiğini tahmin ediyor. Çekilen tomografi, havanın omuriliğini çevreleyen kemiklerin de hasar gördüğünü ortaya koydu. Kaplumbağaya antibiyotik tedavisine başlanırken, yapılan nörolojik muayenede kaplumbağanın sinir sisteminde bir hasar olmadığı anlaşıldı.