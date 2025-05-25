Caretta caretta tomografiye alındı, görüntülerden “sürpriz” çıktı
ABD’de bir teknenin çarpması sonucu kabuğuna darbe alan kaplumbağa, atlar için kullanılan bir tomografi cihazına alındı. Görüntülerde ise “hoş bir sürpriz” vardı.
ABD’nin Florida eyaletinde bir teknenin çarptığı “caretta caretta” türü deniz kaplumbağası, hastanede tedavi altına alındı.
137 kilo ağırlığındaki kaplumbağa, Juno Sahili’ndeki Loggerhead Deniz Yaşamı Merkezi’ndeki veteriner ekibi tarafından yakınlardaki Jupiter Tıp Merkezi’ne götürüldü. Bu sayede kaplumbağanın bilgisayarlı tomografisinin çekilebileceği düşünülse de hayvanın buradaki cihazlar için de çok büyük olduğu görüldü.
Pennywise ismi verilen kaplumbağa, bunun üzerine Palm Beach Equine Kliniği’ne götürüldü ve tomografi burada atlar için kullanılan cihazda çekilebildi. Elde edilen görüntülerde ise bir “sürpriz” vardı.
TOMOGRAFİ SONUCUNDA “HOŞ BİR SÜRPRİZ”
Loggerhead Deniz Yaşamı Merkezi’nden veteriner Heather Barron, The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, “Şanslıyız ki at boyutlarındaki makine, bu hanımefendinin sığabileceği kadar büyüktü” dedi.
Uzmanların karşılaştığı “hoş sürprizin” ise Pennywise’ın yumurtala taşıdığıydı. Barron, “Onu mümkün olan en kısa süre içinde doğaya geri salmayı umuyoruz ki böylece yumurtlayabilsin” diye konuştu.
Pennywise, pazartesi günü, okyanusta sürüklenirken bulunduktan sonra merkeze getirilmişti. Kaplumbağa, merkeze getirildiğinde kabuğundan darbe aldığı görülmüştü.
Juno Beach’teki uzmanlar, yarası iyileşmeye başlayan kaplumbağanın yaklaşık bir ay önce kaza geçirdiğini tahmin ediyor. Çekilen tomografi, havanın omuriliğini çevreleyen kemiklerin de hasar gördüğünü ortaya koydu. Kaplumbağaya antibiyotik tedavisine başlanırken, yapılan nörolojik muayenede kaplumbağanın sinir sisteminde bir hasar olmadığı anlaşıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kaplumbağa
- Abd
- Caretta Caretta