Caretta caretta tomografiye alındı, görüntülerden “sürpriz” çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde bir teknenin çarptığı “caretta caretta” türü deniz kaplumbağası, hastanede tedavi altına alındı.

137 kilo ağırlığındaki kaplumbağa, Juno Sahili’ndeki Loggerhead Deniz Yaşamı Merkezi’ndeki veteriner ekibi tarafından yakınlardaki Jupiter Tıp Merkezi’ne götürüldü. Bu sayede kaplumbağanın bilgisayarlı tomografisinin çekilebileceği düşünülse de hayvanın buradaki cihazlar için de çok büyük olduğu görüldü.

Pennywise ismi verilen kaplumbağa, bunun üzerine Palm Beach Equine Kliniği’ne götürüldü ve tomografi burada atlar için kullanılan cihazda çekilebildi. Elde edilen görüntülerde ise bir “sürpriz” vardı.



TOMOGRAFİ SONUCUNDA “HOŞ BİR SÜRPRİZ”

