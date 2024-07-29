Caretta carettalar ilk adımlarını attı! İki ayda 14 bin kaplumbağa denize ulaştı

İklim değişikliğinin etkisiyle bu yıl deniz kaplumbağlarının yuvalama sezonu erken başladı. İlk adımlarını atan kaplumbağa yavrularından 14 bin 807 denize kavuştu.

Uzmanlar bu yıl yuva sayısının yüksek olduğunu ve rekor kırılabileceğini belirtiyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birçok kentte caretta carettaların korunması için projeler yaptı.



Deniz kaplumbağaları akdeniz sahillerindeki özel çevre koruma bölgelerinde yuva yapıyor.



Büyüyen kaplumbağalar üremek ve yuva yapmak için tekrar aynı kumsallara dönüyor.



Kaplumbağa yuvalarının korunması için kumsalda işaretlemeler yapılıyor.



Sahillerin belli bölümlerinde denize girmek yasaklanıyor.

