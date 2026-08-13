Çarpıcı analiz. "İran savaş taktiğini geliştirdi"

İran savaşıyla ilgili Amerikan New York Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

Buna göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki önleyici füzeler azaldı. İran ise savaş becerilerini hızlı şekilde geliştiriyor.

İran'ın 5 gün süren yoğun saldırılarında Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatan New York Times, İran'ın bu saldırıda havada aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullandığını yazdı. İran'ın Ürdün'deki üs saldırısında 3 ABD askeri ölürken 100 asker yaralandı. Bazı uçaklar da hasar aldı.

Analizde İran'ın çatışma alanını Ortadoğu'nun büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişleterek Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milisler gibi vekil güçleri dahil ettiği vurgulandı.

"İRAN, ABD SAVUNMASINI AŞMAYI ÖĞRENDİ"

İran'ın ABD hava savunma sistemlerini nasıl atlatacağını öğrendiği de belirtildi. Buna karşın ABD'nin önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi.

New York Times'a göre Pentagon savaş sırasında bin 500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde yaklaşık bin 700 önleyici füze kaldı. Hatta geçen ay tek bir günde 50 Patriot füzesi harcamak zorunda kaldı.

Analizde İran'ın ise Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktiklere başvurduğu belirtildi. İran'ın balistik ve seyir füzeleriyle savunma sistemlerini oyalarken aynı anda drone saldırıları da düzenlediği hatırlatıldı. Dronların savunma sistemlerinin bu şekilde aştığına dikkat çekildi.