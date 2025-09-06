Çarpıcı iddia: Trump, Epstein davasında FBI muhbirliği yaptı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, gazetecilere verdiği demeçte Epstein davasına ilişkin soruları yanıtladı.

Trump'ın önceki açıklamasında kullandığı "Demokratların Epstein aldatmacası" ifadesinde Epstein'ın yaptıklarının bir aldatmaca olduğunu kastetmediğini vurgulayan Johnson, "Bu korkunç, tarif edilemez bir kötülük. Kendisi de buna inanıyor, bu söylentiyi ilk duyduğunda onu Mar-a-Lago'dan kovdu." dedi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Trump'ın Epstein davasında "FBI muhbirliği yaptığını" aktararak, "Başkan, bu tarif edilemez zararları gören kadınları biliyor ve onlara büyük sempati duyuyor. Bu ona iğrenç geliyor. Birkaç saat önce bu konuyu konuştuk ve en azından onu kastetmedi." diye konuştu.



EPSTEİN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.



Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

