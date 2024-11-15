Casusluk dünyası karıştı: Amerikan istihbaratına Rus yanlısı atama

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdi.



Trump'ın bu tercihi istihbarat dünyasını karıştırdı. ABD basınında yer alan habere göre Gabbard seçimi ulusal güvenlik kurumlarında şok etkisi yarattı.



Amerikan istihbaratının başına geçecek olan Tulsi Gabbard'ın kurumları siyasallaştıracağına yönelik endişeler tırmandı.



İstihbarat deneyimi olmaması nedeniyle eleştirilen Gabbard'ın Rusya ve Suriye gibi önemli konulara karşı da zayıf kalabileceği belirtildi.

İSTİHBARAT DÜNYASI TEDİRGİN



İstihbarat uzmanları, üst düzey danışmanların Trump'a küresel tehditlere ilişkin çarpıtılmış görüşler sunabileceği uyarısında bulundu. Yabancı müttefiklerin de bu endişe nedeniyle önemli bilgileri paylaşma konusunda ABD ile iş birliğine yanaşmayabileceği ifade edildi.



Güvenlik kaynakları, Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte istihbarat paylaşımında başlangıçta bir yavaşlama olabileceğini dile getirdi. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Beş Göz" istihbarat ittifakını olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi.

RUSYA'YA DESTEK VERDİ



43 yaşındaki Gabbard, Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya yanlısı açıklamları ile tanınıyor. 2022'de Demokrat Parti'den ayrılan Gabbard, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya verdiği desteği eleştirmişti.



Gabbard, "Biden yönetimi/NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyesi olması konusundaki meşru güvenlik endişelerini kabul etseydi, savaş ve acılar kolayca önlenebilirdi." eleştirisini yapmıştı.

SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI

Obama döneminde de ABD'nin Suriye'deki iç savaşa askeri müdahalesine karşı çıkan Gabbard, Washington'un 2012 yılında tüm diplomatik bağlarını kopardığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile 2017 yılında bir araya gelmişti.



Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olabilmesi için öncelikle 100 üyeli ABD Senatosu'nun çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor.



Cumhuriyetçilerin ocak ayından itibaren Senato'da en az 52'ye karşı 48 sandalye ile çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.