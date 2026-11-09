Casusluk skandalı patladı eşini aldattığı ortaya çıktı

CEO HUANG'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Jensen Huang şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirtti, Nvidia 'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.

Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade etti. Eşine sadık kalmadığını belirten Jensen Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Nvidia'daki çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarına ve hissedarlarına da seslenen Huang, "Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Sorumluluğum size hizmet etmek ve güveninize layık olmak. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Nvidia'ya tamamen bağlıyım ve güveninizi yeniden kazanmak için çalışacağım." değerlendirmesini yaptı.

Huang, haberlerde gündeme getirilen ulusal güvenlik endişeleriyle ilgili olarak Nvidia Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir soruşturma başlattığını belirterek, soruşturmayı desteklediğini ve süreçle tam işbirliği yapacağını aktardı. Ülkesini ve şirketini sevdiğini vurgulayan Jensen Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.

The New York Times ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.