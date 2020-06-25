Çatışmanın ortasındaki 800 bin kişi Covid-19 hakkında hiçbir şey bilmiyor

Aktivistlere göre, Myanmar'ın uzak batısındaki şiddetli çarpışmaların ortasında bulunan yüz binlerce insan, bir yıldırdır süren internet yasağı nedenilye Covid-19 hakkında hiçbir şey bilmiyor olabilir. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, uzun süren kapatmanın, insanların olası insan hakları ihlallerini bildirmelerini engellemekle kalmayıp aynı zamanda onları corona virüs pandemisi ile ilgili bilgi almasını engellediği için büyük bir risk altında olabileceklerini aktardı.

800 BİN KİŞİNİN İNTERNETE ERİŞİMİ YOK



Geçen yılın Haziran ayında, Myanmar Hükûmet Başdanışmanı Aung San Suu Kyi, Myanmar ordusu ve isyancılar arasındaki çatışmaları artıracağı endişesiyle 9 ilçede internet erişimini durdurdu.



Geçen ay bir ilçeye internet verildi, ancak diğer 8 ilçede yaşayan yaklaşık 800 bin kişi bilgi sahibi olmak için kullanabileceği en önemli iletişim kanallarından birine erişemiyor.

YÜZ BİNLERCE HAYATI RİSKE ATIYOR



İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın yüz binlerce hayatı riske attığı bildirildi. Açıklamaya göre internet kesintisi yalnızca insan hakları ihlalerinin bildirilmesini engellemekle kalmayıp, innsanların corona virüs (Covid-19) hastalığıyla ilgili gelişmelerden haber almasını da engelliyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne Asya bölgesinde hukiki danışmanlık yapan Linda Lakhdhir, “Myanmar ordusu ve Arakan ordusu arasında Rakhine eyaletinde pandemi esnasında meydana gelen çatışmada sivillerin güvende kalmak için kullanabileceği bilgilere erişmesi hayati önem taşıyor” dedi.



Myanmar Sağlık Bakanlığı'na göre, ülkede şu anda 292 pozitif vaka ve 6 ölüm kaydedildi.



KAYITLARA GEÇMEYEN BİRÇOK VAKA VAR



Öte yandan, STK’lar Rakhine (Arakan) eyaletinin kuzeyindeki Maungdaw ve Buthidaung İlçelerinde kayıtlara geçmeyen birçok vakanın bulunduğu açıklandı. Bölgede yüz binden fazla Müslümanın kalabalık kamplarda yaşadığı belirtildi. Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarına uyguladığı vahşetten ötürü soykırım suçlamasıyla ilgili uluslararası bir mahkemeye çağırmaya çağırdı. Çatışmalar nedeniyle evsiz kalan Rakhine Budistleri de bölgedeki kamplarda yaşıyor.



KAMU SAĞLIĞI PAYLAŞIMLARI İNTERNETTEN YAPILIYOR



Diğer taraftan, corona virüs pandemisi bu yılın başında dünyaya yayılırken, Suu Kyi, ülke çapında uygulanan "Geride Kalmayan Kişi" adlı bir bilgilendirme kampanyası başlattı.Ancak, Mynmar Parlamentosu’nda milletvili olan Htoot May, Pazar günü yaptığı açıklamada kuzey Rakhine eyaletinde yaşayanların Facebook, mesajlaşma uygulamaları ve hükümetin web sitesi üzerinden yayımlanan kamu sağlığına ilişkin paylaşımlara ulaşamadığını belirtti.



Htoot, "Bu bölgede yaşayan insanlara corona virüs pandemisini her defasında en başından itibaren anlatmam gerekiyor. Onlara sosyal mesafeninin ne olduğunu ve el hijyeninin nasıl uygulanacağını öğretmek zorundayım. Covid-19 nedeniyle artık sıklıkla seyahat edemiyorum, bu yüzden uyaramadığım pek çok insan var. Corona virüsten korkmuyorlar, çünkü ne olduğunu bilmiyorlar” açıklamasını yaptı.



ÇATIŞMANIN GEÇMİŞİ



Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi ölmüş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.



Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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