Çavuşoğlu: 2 bin 721 öğrenciyi ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Uçuşların durdurulduğu ülkelerden gelmek isteyen vatandaşlar oldu. Yurtdışına eğitim için kardeşlerimiz de dönmek istediler.

Bir çalışma başlattık. 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk.

Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alındı.

Ülkelerine gitmek isteyen yabancıların da tahliyesini sağlıyoruz. Yurtdışında 32 vatandaşımız corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bazı vatandaşlarımız cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi biz onlara gereken desteği veriyoruz.