Barış Pınarı Hareketi sonrası bulunduğu Cezayir'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başka ülkelere bilgi verdiklerini söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İran Büyükelçisi de çağrıldı. NATO Genel Sekreteri'ne de bir mektup gönderdim. Operasyonlarla ilgili başka ülkelere bilgi verildi. ABD Dışişleri Bakanı'na görüşme talebini ilettik. İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarıyla da görüşeceğiz" şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir nota ile rejimin başkonsolosluğunun bilgilendirildiğini de belirtti.

HAREKAT SONRASI ÇAVUŞOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:



"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı'ndan da Barış Pınarı Harekatıyla ilgili bir açıklama yapıldı.



Dışişleri Bakanlığı, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" açıklaması yapıldı.