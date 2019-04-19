F-35 savaş uçakları ile S-400 savunma sistemi üzerinde yürütülen tartışmayla ilgili soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim tarafımızda her şey net. Rusya dan almak durumunda kaldığımız S-400 savunma sisteminden kaynaklanıyor tüm bu sorunlar. ABD'li muhataplarımıza bir teklifte bulunduk. Bu konuda son sözü uzmanların söylemesini talep ettik. Suriye'de S-400 savunma sistemleri var. Ama Suriye'nin üzerinde birçok ABD ve İsrail F-35 savaş uçakları uçuyor. Endişeleri gidermek için bir ortak çalışma grubu kuralım dedik ancak ABD'den henüz bir cevap gelmedi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin S-400 savunma sistemi konusunda NATO'nun endişelerini dikkate almadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu cümleyi kullandı:



"NATO'nun (S400 konusunda) endişelerini dikkate almamız lazım. Türkiye'nin dikkate almadığını söylemek doğru değil. Her zaman hassasız."