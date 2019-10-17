İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin "Hard Talk" programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın, "PKK veya YPG'nin sınırın karşı tarafında olmayacağı sözü verdiğini" belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin demografisini değiştirme çabası olmadığını, terörle mücadele operasyonu olduğunu vurguladı.
"ABD'nin yaptırımlarından çekinmiyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Cumhurbaşkanı ya da ailesine bir yaptırım olursa Erdoğan'ın ABD ziyaretinin bir manası olmaz" dedi.
Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı BBC'de anlattı
NTV HaberDünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya, YPG'lileri Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" dedi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin "Hard Talk" programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın, "PKK veya YPG'nin sınırın karşı tarafında olmayacağı sözü verdiğini" belirtti.