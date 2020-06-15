Çavuşoğlu: Bölgemizde istikrarsızlık var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.



İki bakan görüşmeden sonra kameraların karşısına çıktı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bölgemizde istikrarsızlık var.Terörizm hepimizin sorunu. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız.

Libya konusunda, Rusya ile görüşmelerde herhangi bir sıkıntı yok. Ateşkesin kalıcı olması için teknik görüşme sürecek.

Cevad Zarif'in açıklamalarından satır başları;

Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.

Türkiye, ABD'nin ambargosuna karşı bizim yanımızda oldu. Libya konusunda İran ve Türkiye aynı bakış açısına sahip.