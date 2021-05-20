Çavuşoğlu: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir

Son dakika haberi!

BM Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıda, İsrail’in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüldü.New York'taki toplantıya katılanDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü.

Yapılması gereken İsrail'in ablukasını son erdirmek. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için etkili tedbirleri almanın zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun Filistin halkını koruma zorunluluğu vardır. Filistinli siviller için koruma mekanizması kurulmalı. Barış sürecinin yeniden canlandırılması gerekiyor. İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen susturulmaya çalışılıyor. Amtisemitizmin de insanlık suçu olduğuna inanıyoruz.

Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...