Çavuşoğlu: Hafter tarafı ateşkes için yarın sabaha kadar süre istedi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız.",

Rus ajansı ise öncesinde geçtiği haberde Moskova'da yapılan Libya görüşmesinde tarafların ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştığını duyurmuştu.