Ankara, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesine dönük kritik bir ziyarete ev sahipliği yapıyor.



Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı şirketlerin doğrudan yatırımda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:

"Artık pozitif gündeme odaklanmamız lazım. Türiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldık. AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz. Avrupa ile olan ilişkilerimizi de canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ben de Hollanda'yı ziyaret etmek istiyorum."

"Ne ben ne de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümetini ya da halkını Nazi olmakla suçlamadık. Hollanda halkı için Nazi benzetmesi yapmadık. Sadece o dönemdeki Hollanda hükümetini eleştirdik. Biz o günleri geride bıraktık, şimdi geleceğe bakıyoruz."



BLOK'UN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:

"Türkiye İdlib'le ilgili çok önemli ve kilit bir rol oynadı. Türkiye son bir kaç yılda zor zamanlar yaşadı. Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı"



"Demokrasi ve demokrasinin korunması için çaba harcanması her zaman hükümetler olarak bizim görevimiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularını ele aldık."