Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak'ın müstakbel Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesi başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de basına kapalı gerçekleştirildi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile de görüştü.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket ederek, Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de görüşecek.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret edecek.