Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak'ın müstakbel Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesi başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de basına kapalı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile de görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket ederek, Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de görüşecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret edecek.
Çavuşoğlu Irak'ta temaslarda bulunuyor
NTV HaberDünya
Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak'ın müstakbel Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesi başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de basına kapalı gerçekleştirildi.