Çavuşoğlu-Lavrov görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.



Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi lazım. Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz” dedi.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU

Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, ""Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edeceği ürünler varsa bunun önünü hep birlikte açmamız gerektiğine inanıyoruz" derken, "Gemilerin güvenli seyri için tedbirler görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT HAZIRLIĞI



Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurguladıklarını belirtti.

LAVROV: ENERJİ PROJELERİMİZE ÖNEM ATFEDİYORUZ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Enerji alanındaki projelerimize önem atfediyoruz" derken, "Sivillere hasar vermemek için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

'UKRAYNA TAHILININ PAYI YÜZDE 1'

"Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1" diyen Lavrov, "Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor" ifadelerini kullandı.

Heyetler Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra tahıl tankerlerinin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişeler ele aldı.