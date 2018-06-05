Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeyle ilgili basın toplantısı yaptı.

Menbiç için yol haritasının üç aşamadan oluştuğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Menbiç konusunda belirlenen yol haritasının özünün korunduğunu vurguladı.

Yol haritasının ilk aşamasında tarafların ön hazırlak toplantısı yapacağını dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikinci aşamada YPG'nin bölgeden çekileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Menbiç yol haritasının üçüncü aşamasında ise bölgeyi kimin yöneteceğinin belirleneceğini ifade etti.

ABD ile Menbiç yol haritasında ön hazırlık çalışmalarının 10 gün içinde başlayacağını dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz. 6 ayı bulmayacak, daha yarısını olmayacak bir süreç diyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'yi terör örgütü kabul edecekleri izlenimini almadım. YPG Menbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilmeyle süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak. Çekilen YPG'liler Fırat'ın doğusuna gidecek" şeklinde konuştu.

ABD ile bozulan ilişkilerin düzelmesinin mümkün olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor. Her iki tarafta da bu kararlılık var" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi sürecinde üçüncü bir ülkenin rol almayacağını da vurguladı.

Menbiç'teki yol haritasının Suriye'nin kuzeyinde diğer bölgelerde uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Şu anda Menbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız, daha sonra diğer şehirlerlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik."

PKK'nın sınır ötesinde temizlenmesi için kararlı olduklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "YPG/PKK terör örgütüdür. Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak. Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz" dedi.

"FBI CİDDİ BİR SORUŞTURMA BAŞLATTI"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin FETÖ lideri Fetullah Gülen'e yönelik ciddi bir soruşturma başlattığını dile getirerek, "FBI'ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını teyit etti. Ciddi bir soruşturma olduğunu söyledi. Bu soruşturma önemli. Bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu, bu konuda da işbirliği yapabileceğimizi, charter okullarının nasıl suistimal edildiği gibi konularda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik"" dedi.

