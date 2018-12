İlişkili Haberler Günün gazete manşetleri - 22 Aralık 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD arasında 8 Ocak'ta Washington'da yapılacak toplantıda, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve koordinasyon konularının da ele alınacağını bildirdi.



Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Malta'nın başkenti Valletta'da TRT Haber'in yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.



ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin Çavuşoğlu, Amerika içinde farklı görüşlerin bulunduğunu fakat çekilme konusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri olduğunu dile getirdi.



Çavuşoğlu, Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'den çekilme kararını dile getirdiğini ve daha sonra yapılan resmi açıklamayla bu konunun duyurulduğunu hatırlattı.



Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne çok önem verdiğini ve Suriye'nin istikrarının Türkiye için de önemli olduğu söyleyen Çavuşoğlu, bu nedenle terör örgütü YPG/PKK'ya verilen destekten rahatsızlık duyduklarını ifade etti.



Çavuşoğlu, "Münbiç yol haritasını 90 günde bitirmeyi hedefliyorduk. 4 Haziran'da imzaladık. Şimdi yıl sonuna geldik, henüz daha tam istediğimiz seviyeye gelemedik. Bizden kaynaklanan bir şey değil, ABD'den kaynaklanan" değerlendirmesinde bulundu.



Bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek bir an önce istikrara kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, bölgenin terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'ten tamamen temizlenmedikçe istikrara kavuşmasının mümkün olmadığını ifade etti.



Çavuşoğlu, "Gerek Irak'ta olsun gerek Suriye'de olsun, DAEŞ'e karşı göğüs göğüse mücadele eden tek asker bizim askerimiz oldu, Mehmetçik'imiz oldu. Hiçbir ülke bizim gibi tek başına 4 binden fazla teröristi etkisiz hale getiremedi. Bundan sonraki süreçte de bu tür terör örgütlerinin Irak'ta da Suriye'de barınmaması gerekiyor" dedi.



İlerleyen günlerde terör örgütü DAEŞ'e karşı bir operasyon olup olmayacağı sorusuna Çavuşoğlu, Türkiye için terör örgütleri DAEŞ, YPG/PKK, FETÖ arasında hiçbir fark bulunmadığını ve Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlı olduğunu söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu ile 2 bin kilometrekarelik bir bölgeyi DAEŞ'ten temizlediysek, nasıl Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'muzla kahramanlarımız, Mehmetçik'imiz, kahraman polisimiz, tüm YPG'lileri içindeki yabancı terörist savaşçılar dahil temizlediyse, önümüzdeki süreçte sadece YPG, PKK değil, DAEŞ'in de bu bölgelerden tamamen temizlenmesi için Türkiye ne gerekiyorsa yapacaktır."



"8 OCAK'TA WASHİNGTON'DA TOPLANILACAK"



Türkiye ve ABD arasında 3 ortak çalışma grubunun kurulduğunu hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm bu 3 komisyon da 8'inde (Ocak) Washington'da toplanacak. Suriye'den ABD'nin çekilmesi ve birlikte nasıl koordine ederiz, hepsi bu toplantılarda da ele alınacak. Bundan sonra koordinasyonu birlikte sürdürme konusunda en son (ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo ile yaptığımız telefon görüşmesinde mutabık kaldık" dedi.



Çavuşoğlu, terör örgütlerinin elindeki silahların geri alınması sürecine ilişkin, Türkiye'nin söz konusu silahların geri alınması gerektiğini başından beri söylediğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı oturumlarda bu konuyu birçok kez dile getirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, ABD'lilerin de silahların seri numaralarına sahip olduklarını ve bu silahları toplayacaklarını daima söylediklerini aktardı.



Esasen Trump'ı ilgilendiren bir diğer konunun da verilen silahların maliyeti olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu silahların tamamının toplanmasının kolay bir mesele olmadığına dikkati çekti.



Çavuşoğlu, "Hepsini geri almaları, toplamaları mümkün değil ama biz bu konudaki beklentimizi ABD'nin açıkladığı karardan sonra da net bir şekilde muhataplarımıza ilettik" diye konuştu.



"KUR SALDIRISININ ARKASINDA BAZI MÜSLÜMAN ÜLKELER BİLE VAR"



Çavuşoğlu, daha önce Türkiye-ABD arasında sıkıntılı günlerin olduğunu, hala çözülmemiş bazı konuların bulunduğunu belirterek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, terör örgütü YPG/PKK'ya verilen desteğin kesilmesi ve Suriye'den çekilme olması durumunda bu sorunun da ortadan kalkmış olacağına işaret etti.



Bakan Çavuşoğlu, "Her ne kadar (Rahip) Brunson problemi döneminde Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalar olsa da hatta kur savaşları başlatılsa da bunu sadece ABD'ye bağlamamak gerekiyor, Londra'dan başlatılan bu saldırının arkasında bazı Müslüman ülkeler bile var. Sadece ABD'ye bağlamıyoruz, etkisi olmuştur" ifadelerini kullandı.



Trump'ın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğunu, samimi dostluğun bulunduğunu ve Türkiye'ye karşı da sevgi ve saygısının olduğunu tüm telefon görüşmeleri ve ikili görüşmelerde gözlemlediğini söyleyen Çavuşoğlu, son zamanlarda ilişkilerde bir düzelme olduğunu ve bunun için de çaba sarf edildiğini anlattı.



Çavuşoğlu, Türk dış politikasının tüm dünya ve uluslararası toplum tarafından takdir edildiğini ve hayranlıkla izlendiğini dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikada artık somut kazanımlar elde etmeye başladığının ve dış politikada önemli bir aktör olduğunun altını çizdi.



Bakan Çavuşoğlu, Malta'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Malta Türk Askeri Şehitliği'ni de ziyaret etti.