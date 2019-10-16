Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O’Brien ile görüşecek.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında bir araya gelecek.



ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.



Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.



TRUMP, PENCE VE POMPEO'YU TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyetin ateşkes talep edeceğini söylemişti.

Amerikan askerlerinin Ortadoğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz" demişti.

Amerikan Heyeti’nin Türkiye toplantısından bir kare... Soldaki dört kişi çarşamba günü Türkiye’de olacak.

PENCE YARIN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Pence'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.