Çavuşoğlu ve Blinken'den görüşme öncesi açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme öncesi Çavuşoğlu ve Blinken açıklamalarda bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ KARŞILANMALI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı." dedi.



Görüşmede ikili görüşmelere odaklanacaklarını ve ABD ile anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.



Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi, Türkiye ve ABD dost ve ittifak olarak daha iyi iş birliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi." değerlendirmesinde bulundu.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Türkiye, bu savaş başlamadan önce dahi NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Bu iki ülkenin olası NATO üyeliklerine ilişkin bizim de meşru endişelerimiz var. Onlar terör örgütlerini destekliyorlar. Savunma ürünleri ihracatı konusunda da kısıtlamalar var. Biz endişelerimizi açıkladık, iki meslektaşımla da Berlin'de konuştum. Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı."



Çavuşoğlu ile Blinken

BLİNKEN'DAN UKRAYNA KONUSUNDA TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya destek konusunda ABD ile Türkiye'nin gösterdiği dayanışmaya dikkat çekerek, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimiz Ukrayna'ya desteklerini kararlı bir şekilde gösterdi." dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) binasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmesinin öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı ve gündemi değerlendirdi.



Blinken, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak üzere başvurularını yaptıklarını kaydederek, "Bu bir süreç ve bizler de müttefikler ve ortaklar olarak bu süreci işleteceğiz." dedi.



Ortak ajandada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dahil birçok başlığın olduğunu belirten Blinken, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimiz Ukrayna'ya desteklerini kararlı bir şekilde gösterdi. Rusya'nın saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin gösterdiği ve bizim gösterdiğimiz dayanışmaya minnettarız." ifadelerini kullandı.



Blinken ayrıca, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, küresel gıda güvenliği ve diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin de masada olacağını ifade etti.