Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörle mücadele hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için önemlidir. Türkiye'nin güvenliği AB'nin güvenliğinden ayrı tutulamaz" dedi.