Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörle mücadele hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için önemlidir. Türkiye'nin güvenliği AB'nin güvenliğinden ayrı tutulamaz" dedi.
Çavuşoğlu: Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı
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Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı. Önümüzdeki süreçte bunları tamamlamayı planlıyoruz"dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.