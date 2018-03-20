Çavuşoğlu'dan ABD'ye Afrin tepkisi

"Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siviller bu operasyondan mutluyken, ABD neden rahatsız oluyor. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz" şeklinde konuştu.
Afrin'de yağmalamaya izin verilmeyeceğini de belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" dedi.
"BUGÜN TILLERSON'LA TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la bugün bir telefon görüşmesi yapacağını da belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğini de vurguladı.
AFRİN MERKEZİNDE TÜNELLER ORTAYA ÇIKARILDI