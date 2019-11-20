Çavuşoğlu'dan AP Başkanı Sassoli'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından Sassoli'nin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum" açıklamasını yaptı.

SASSOLİ'NİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

AP Başkanı Sassoli, Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Sassoli şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığım görüşmede Suriye'nin kuzeyine yapılan askeri müdahaleye AB'nin yaptığı kınamayı tekrarladım. Bölgedeki düzeni ve güvenliği sarsan bu harekat uluslararası hukukuk kabul edilemez biçimde bir ihlalidir. Mülteci krizinin AB üzerinde bir politik kazanç aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğuna değindim. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği illegal sondaj çalışmalarını da gündeme getirdim. Kıbrıs'la birlik halindeyiz.

ÇAVUŞOĞLU - SASSOLİ GÖRÜŞMESİ



NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, AP binasında Sassoli ile bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'yle samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.



Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.



BRÜKSEL'DE NATO TOPLANTISI