Çavuşoğlu'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss'la görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçti.

Ukrayna tahılı için dörtlü mekanizma oluşturulması gündeme alındı. Bakan Çavuşoğlu görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Tüm tarafların evet demesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak yapıcı bir rol oynadıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak. Biz Ukrayna tahılına ilişkin iddiaları araştırdık. Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO BAŞVURUSU

İsveç ve Finlandiya'dan heyetler geldi. Biz yazılı düzeyde endişelerimizi paylaştık. En son Brüksel'de teknik düzeyde NATO'da bir çalışma oldu. O metin üzerinde anlaşılan noktalar var, görüş ayrılığı yaşadığımız noktalar var.

Bir müttefiğin güvenlik endişelerinin karşılanması NATO'nun önceliği olmalıdır. Özellikle NATO zirvesinde güney kanadıyla ilgili terörle mücadeleye odaklanacak bir oturum düzenlenmesini olumlu buluyoruz.