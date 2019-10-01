Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır.
(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum.
Çavuşoğlu'dan Macron'a sert sözler
Anadolu AjansıDünya
Türkiye'ye sığınmacı ve ifade özgürlüğü konusunda eleştiriler yönelten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;