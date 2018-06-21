Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK'nın Münbiç operasyonu ve Türkiye'ye bugün ilk teslimatı yapılacak F-35 savaş uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Münbiç'ten çıkmaya başlayacaklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika nasıl verdiyse silahları da geri alacak" dedi.
F-35 savaş uçaklarının ilk teslimatıyla ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uçak teslimatı yapılacak. 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu'dan Münbiç ve F-35 açıklaması
Dünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk askerlerinin Münbiç'te göreve başlamasıyla ilgili açıklamalarda başladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Münbiç'ten çıkmaya başlayacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK'nın Münbiç operasyonu ve Türkiye'ye bugün ilk teslimatı yapılacak F-35 savaş uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.