Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Lesotho Dışişleri Bakanı Lesego Makgothi ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmeler sonrasında Lesotho ve Paraguay'la karşılıklı büyükelçilik açılması kararı alındı.



İkili görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, Lesotho'ya büyükelçilik açılacağı, Lesotho'nun da ileride Türkiye'de büyükelçilik açma kararlarını teyit ettikleri duyuruldu.



Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglioni'yle yapılan ikili görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Paraguay arasında karşılıklı büyükelçilik açılmasına karar verildi.



Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrasında ise Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.



Çavuşoğlu, paylaşımında, "Güney Amerika’nın önde gelen ülkelerinden Paraguay ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor, büyükelçiliklerimizi karşılıklı olarak açıyoruz." ifadesine yer verdi.



Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’yle yapılan görüşmenin de verimli geçtiği kaydedildi.

İLK BÜYÜKELÇİ ARMAĞAN İNCİ ERSOY



Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası başlattı. Bu kapsamda Armağan İnci Ersoy, Paraguay'a giden ilk büyükelçi olarak atandı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:



"Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız kapsamında Paraguay’la temaslarımızı ve işbirliğimizi arttırma yönünde adımlar atıyoruz.



Bu çerçevede, Sayın Bakanımız 73. BM Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York’ta bir araya gelmiştir. Görüşmede Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir.



Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve Armağan İnci Ersoy’u ilk Büyükelçimiz olarak belirlemiştir. Paraguay tarafının da gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlaması beklenmektedir."