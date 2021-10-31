Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'nın Donbas'ta kullandığı SİHA'lara ilişkin açıklama geldi. Çavuşoğlu, silahlı insansız hava araçlarının Türkiye’de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu "Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı" dedi.

Haberler 31.10.2021 - 01:06

Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye’de üretilmiş olabilir ama Ukrayna’ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

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