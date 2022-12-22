Çavuşoğlu'ndan Taliban'ın eğitim yasağına tepki: İnsani değil, doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taliban'la angajmanı desteklediğini söyledi. Afganistan halkını düşündüklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu bunu Taliban'a da tavsiye ettiklerini aktardı.

Kız çocuklarına ve kadınlara getirilen eğitim yasağına değinen Dışişleri Bakanı, "Bu yasak İslami de değil, insani de değil. Böyle bir yasağı biz doğru bulmuyoruz. Üniversiteye gidebilecek yaklaşık bir milyon kız öğrenciden bahsediyoruz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İslam dininin eğitimi ve ilmi tavsiye ettiğini belirterek, "Türkiye olarak Afgan kardeşlerimize burs ve eğitim vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.