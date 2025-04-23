CBS News yapımcısı, "Basın özgürlüğü kalmadı" diyerek istifa etti

Amerikan basın kuruluşu CBS News'in önde gelen programlarından birinin uzun yıllardır yapımcısı olan Bill Owens, "bağımsız karar alma özgürlüğünü kaybettiği" gerekçesiyle istifa kararı aldı.



The Washington Post (WP), Owens'ın, programda birlikte çalıştığı ekibe gönderdiği istifa kararının detaylarını açıkladığı nota ulaştı.



Notta, CBS News'in "60 Minutes" programının yapımcısı olarak 24 yılını geçiren Owens'ın, basın özgürlüğünün kısıtlanması ve bağımsız karar alma özgürlüğünü kaybetmesi gerekçesiyle istifa kararı aldığının yer aldığı belirtildi.

Owens'ın, artık programın içeriği ve gidişatında kontrol sahibi olmadığını savunduğu notta, "Son aylarda, programı her zaman olduğu gibi yönetmeme, '60 Minutes' ve izleyici için doğru olanı baz alarak bağımsız kararlar almama izin verilmeyeceği açık hale geldi" ifadeleri yer aldı.



TRUMP DEFALARCA HEDEF ALMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump, "hukuka aykırı" davranmak ve kendisini konu alan yalan haberler yapmakla suçladığı "60 Minutes" programını defalarca hedef almıştı.



Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlendiği suçlamasıyla kanala 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.



Dava dilekçesinde kanalın ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunulmuştu.



Trump, 14 Nisan'daki açıklamasında da programın "kontrolden çıktığını" savunarak, "Bunun bedelini ağır şekilde ödemeliler" ifadesini kullanmıştı.